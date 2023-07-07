Как сообщает источник, "Спартак" не станет расставаться со своим футболистом Антоном Зиньковским. Отмечается, что тренерский штаб красно-белых рассчитывает на российского игрока.
Ранее стало известно о том, что"Спартак" этим летом планирует приобрести игрока ЦСКА Хесуса Медину. В связи с этим все больше начали набирать слухи о возможном переходе Антона Зиньковского в "Локомотив", который заинтересован в полузащитнике красно-белых.
27-летний Антон Зиньковский играет за московский "Спартак" с июля 2022 года. Действующий контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в 4 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Зиньковский этим летом останется в "Спартаке"
Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Антон Зиньковский не сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"