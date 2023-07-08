"Когда я играл за ЦСКА, то психологически понимал, что сзади есть вратарь, который нас спасет. Я разных видел вратарей, но не видел таких, как Акинфеев, которые отдают длинные и точные передачи. Акинфеев один из лучших вратарей", — сказал Думбия.
35-летний Думбия играл за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он вернулся в команду 8 июля 2023 года, чтобы сыграть в товарищеском матче с "Динамо" (0:5). Форвард появился на поле на 80-й минуте, заменив сербского защитника Милана Гаийча. ЦСКА и "Динамо" завтра проведут ответный матч в рамках Братского кубка. О возможном участии Думбия в матче не сообщалось.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Думбия — об Акинфееве: когда играл за ЦСКА, то психологически понимал, что сзади есть вратарь, который нас спасет
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия высказался о вратаре команды Игоре Акинфееве.
Фото: ПФК ЦСКА