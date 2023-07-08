По сведениям СМИ, ЦСКА заинтересован в услугах 27-летнего флангового защитника "Крыльев Советов" Гленна Бейла. Руководство столичного клуба уже контактировало со стороной игрока. 8 июля голландец был в столице Москве.
Гленн Бейл представляет цвета "Крыльев Советов" с 2021 года. В майке самарского коллектива голландец сумел забить 3 гола и оформить 4 голевых паса, поучаствовав в 61 встрече. В минувшем сезоне Гленн записал на свой счет 2+2 по системе гол плюс пас в 38 играх во всех турнирах. Трудовой договор Бейла с волжанами рассчитан до июня 2025 года. Всего в активе защитника 49 игр в РПЛ, в которых он забил 2 гола и 2 ассиста. ЦСКА продолжает подготовку к Суперкубку России. Совсем скоро дружина Владимира Федотова сыграет за трофей с "Зенитом".
Источник: Metaratings
Metaratings: ЦСКА заинтересован в подписании защитника "Крыльев Советов" Бейла
Голландский футболист Гленн Бейл может сменить "Крылья Советов" на ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"