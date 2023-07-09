– Медина переходит в "Спартак"? Я пока ничего не знаю про это. Пока нет официальной информации, не могу сказать. Со мной и с командой Хесус не прощался, — передает слова Лукина "РБ Спорт".
Уже несколько дней в СМИ обсуждаются слухи о возможном переходе полузащитника московского ЦСКА Хесуса Медины в столичный "Спартак". Накануне, 8 июля 2023 года, главный тренер "армейцев" Владимир Федотов подтвердил информацию о потенциальном трансфере парагвайца в стан красно-белых. По слухам, спартаковцы могут заплатить красно-синим за данную сделку около 7 миллионов евро.
Хесус Медина выступает за московский ЦСКА с 2022 года. Действующий контракт полузащитника с "армейцами" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Парагвая в 7 миллионов евро.
Защитник ЦСКА Лукин – на вопрос о переходе Медины в "Спартак": Хесус с нами не прощался
Защитник московского ЦСКА и молодежной сборной России Матвей Лукин прокомментировал слухи о возможном переходе своего одноклубника Хесуса Медины в столичный "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА