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Степашин — о Личке: в "Динамо" его приняли, он умеет общаться с людьми

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Член совета директоров ФК "Динамо" Сергей Степашин высказался о новом главном тренере клуба Марцеле Личке.
Фото: "Чемпионат"
"По информации, которая у меня есть, его команда приняла. Он и русский язык знает, и умеет общаться с людьми, он живой, непосредственный", — сказал Степашин.

С 2020 по 2023 год Личка тренировал "Оренбург", с которым поднялся в Российскую Премьер-Лигу и в первый же сезон занял седьмое место. "Динамо" выкупило контракт чешского специалиста, а в "Оренбург" был назначен его соотечественник — бывший футболист ЦСКА и "Крыльев Советов" Иржи Ярошик.

23 июля "Динамо" начнёт новый сезон РПЛ матчем с "Краснодаром".

Источник: "Комсомольская правда".


Личка Степашин Динамо
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