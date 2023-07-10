"По информации, которая у меня есть, его команда приняла. Он и русский язык знает, и умеет общаться с людьми, он живой, непосредственный", — сказал Степашин.
С 2020 по 2023 год Личка тренировал "Оренбург", с которым поднялся в Российскую Премьер-Лигу и в первый же сезон занял седьмое место. "Динамо" выкупило контракт чешского специалиста, а в "Оренбург" был назначен его соотечественник — бывший футболист ЦСКА и "Крыльев Советов" Иржи Ярошик.
23 июля "Динамо" начнёт новый сезон РПЛ матчем с "Краснодаром".
Источник: "Комсомольская правда".
Степашин — о Личке: в "Динамо" его приняли, он умеет общаться с людьми
Член совета директоров ФК "Динамо" Сергей Степашин высказался о новом главном тренере клуба Марцеле Личке.
Фото: "Чемпионат"