- Правда ли, что футбольная федерация Боснии и Герцеговины пыталась надавить на нас с Хаджикадуничем, чтобы мы покинули Россию? Да, это правда. Они оказывали давление на Денниса, вынуждали его покинуть РПЛ. К сожалению, у нас не было возможности сопротивляться, учитывая всю сложность ситуации, - передает слова Фаура Metaratnigs.ru.
25-летний боснийский центральный защитник Деннис Хаджикадунич, родившийся на территории Швеции, в июле 2018 года перешел в "Ростов" из "Мальмё", сумма трансферной компенсации составила 1 миллион евро. В марте 2022 года футболист покинул желто-синих, приостановив действующий контракт в одностороннем порядке, и заключил временное соглашение с "Мальмё", где выступал до конца 2022 года, вторую половину сезона-2022/2023 защитник провел в испанской "Мальорке". В июле 2023 года Хаджикадунич вновь приостановил контракт с "Ростовом" и перешел до конца сезона-2023/2024 в клуб второй немецкой Бундеслиги "Гамбург".
Осенью 2022 года появлялась информация о возможном товарищеском матче между национальными сборными России и Боснии и Герцеговины, однако в результате боснийская сторона отказалась от этого варианта.
Агент Хаджикадунича: федерация Боснии и Герцеговины оказывала давление на Денниса, вынуждала его покинуть РПЛ
Агент принадлежащего "Ростову" боснийского защитника Денниса Хаджикадунича Валид Фаур рассказал о давлении на футболиста со стороны его национальной федерации весной 2022 года.
Фото: МатчТВ