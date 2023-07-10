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Агент Медины: Хесус уже является игроком "Спартака"

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Агент атакующего полузащитника ЦСКА Хесуса Медины Агусти Параха сообщил о трансфере хавбека в московский "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА
- Могу только сказать, что Медина уже является игроком "Спартака", - передает слова Парахи Sport24.

Ранее появилась информация о вероятном переходе из московского ЦСКА в московский "Спартак" 26-летнего парагвайского атакующего хавбека Хесуса Медины. В прошедшем сезоне на счету футболиста 33 матча за красно-синих во всех турнирах, 11 забитых голов и 8 результативных передач. По данным СМИ, сумма трансферной компенсации за переход Медины может составить до 7 миллионов евро, включая возможные бонусы.


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