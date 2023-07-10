"Есть понимание, как обогнать "Зенит". Мы много создавали, но мало забивали. Надо поправить реализацию. В плане создания моментов мы не уступаем "Зениту", — сказал Зобнин.
"Зенит" выигрывает Российскую Премьер-Лигу последние пять сезонов, "Спартак" в последний раз становился чемпионом России в сезоне-2016/2017.
29-летний Зобнин в минувшем сезоне принял участие в 41 матче, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
Источник: Sport24.
Зобнин: для конкуренции с "Зенитом" "Спартаку" нужно поправить реализацию
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин считает, что команде нужно поправить реализацию для конкуренции с "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"