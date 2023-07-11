- Человек был одним из лучших в прошлом сезоне в ЦСКА. А в "Спартаке" еще нужно вписаться в игру. Не факт, что он придет, и вся игра будет завязана на нем. За 7 миллионов, которые получил ЦСКА, можно взять качественного футболиста из-за границы, не хуже Медины. Если так произошло, надо делать позитивные выводы, - передает слова Кузнецова Metaratings.ru.
Ранее московский "Спартак" официально объявил о подписании контракта с 26-летним парагвайским Хесусом Мединой, который ранее выступал за столичный ЦСКА. По информации различных источников, сумма трансферной компенсации, уплаченная красно-белыми за парагвайца, составит 6 миллионов евро в виде обязательного платежа и до 1 миллиона евро в качестве возможных бонусов за личную статистику игрока в новом клубе.
Кузнецов: Медина был одним из лучших в ЦСКА. Но не факт, что в "Спартаке" вся игра будет завязана на нем
Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о переходе в московский "Спартак" вингера красно-синих Хесуса Медины.
Фото: ФК "Спартак"