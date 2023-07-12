- Тео, как и Хесус Медина, - это игрок в расцвете сил, на пике своей карьеры, который добавит команде конкуренции и способен сразу же ее усилить. Мы внимательно следили за ним около девяти месяцев. Гильермо Абаскаль наблюдал за матчами Тео в составе "Кадиса" живьем. Изучили его игру в испанской, а до этого в бельгийской лиге. К слову, я даже общался с его детским тренером в академии. В лице Бонгонда мы получаем качественного "левоногого" правого вингера. Верим, что он добавит разнообразия игре "Спартака" в атаке и будет как можно чаще радовать наших болельщиков. Добро пожаловать!
Сегодня, 12 июня, московский "Спартак" официально объявил о подписании контракта с форвардом "Кадиса" Тео Бонгонда. Как стало известно, соглашение с конголезским футболистом рассчитано на три года, сумма перехода составила 7 миллионов евро плюс бонусы, составляющие еше 3 миллиона. Бонгонда будет играть в футболке "красно-белых" под 77-м игровым номером.
Воспитанник бельгийского футбола перешел в "Кадис" летом прошлого года из "Генка". В активе 27-летнего вингера 4+3 по системе гол плюс пас в 32 играх за испанский клуб, а также 6 матчей за сборную ДР Конго.
Напомним, Бонгонда стал вторым приобретением столичного "Спартака" в текущее летнее трансферное окно. Ранее состав "красно-белых" пополнил парагвайский вингер московского ЦСКА Хесус Медина.
Источник: пресс-служба "Спартака"
Эшуорт: Бонгонда на пике своей карьеры и способен сразу же усилить "Спартак"
Спортивный директор "Спартака" Пол Эшуорт прокомментировал переход нападающего Тео Бонгонда.
Фото: ФК "Спартак"