Как сообщает источник, "Химки" хотят подписать нападающего ЦСКА Владислава Яковлева. "Армейцы" готовы отпустить своего игрока, если за него будет выплачено 50 миллионов рублей. Подмосковная команда, в свою очередь, не собирается платить такую сумму за футболиста. Она надеется арендовать российского форварда с возможным правом выкупа.
21-летний Владислав Яковлев является воспитанником московского ЦСКА. Его действующее соглашение с "армейцами" рассчитано до июня 2025 года. Вторую часть минувшего сезона российский футболист на правах аренды провел в "Пари НН". За нижегородский клуб он сыграл 15 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Яковлева в 500 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: ЦСКА хочет получить от "Химок" 50 млн рублей за трансфер Яковлева
Стало известно, при каком условии столичный ЦСКА готов отпустить своего форварда Владислава Яковлева в подмосковные "Химки".
Фото: ПФК ЦСКА