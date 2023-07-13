— В первую очередь за его трансфер заплатили деньги. Безусловно, переходы из ЦСКА в "Спартак" — большая редкость. Конечно, он хороший игрок. Клубы приняли такое решение. Перешел и перешел. Кто больше выиграл от этой ситуации? "Спартак". Красно-белые приобрели хорошего игрока, а красно-синие потеряли, пусть и получили за него деньги, – передает слова Каряки "Евро-Футбол".
Этим летом впервые с 1994 года состоялся трансфер из ЦСКА в "Спартак". Полузащитник Хесуса Медина проследовал из стана "армейцев" в красно-белую дружину. Спартаковцы подписали контракт с южноамериканцем до 30 июня 2026 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, данная сделка обошлась москвичам в 6 миллионов евро.
26-летний Хесус Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. Отметим, что красно-синие заполучили полузащитника сборной Парагвая бесплатно, подписав его в статусе свободного агента. За "армейцев" южноамериканец успел провести 45 матчей, забить 12 мячей и выиграть Кубок России.
Каряка – о трансфере Медины из ЦСКА в "Спартак": красно-белые больше выиграли от этой ситуации
Бывший футболист сборной России Андрей Каряка высказался о переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"