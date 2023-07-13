- Уверен, что нас ждет интереснейший матч за Суперкубок России. Не назвал бы "Зенит" фаворитом в предстоящей игре. В таких матчах очень часто случаются неожиданности - было уже много различных примеров. Будет игра на три результата. Считаю, что шансы команд победить абсолютно равны. Как бы там ни было, нас ждет матч двух лучших клубов России. Суперкубок - отличная мотивация для команд ударно войти в новый сезон. Это почетный титул, который хочет заполучить каждый, - передает слова Непомнящего "Чемпионат".
15 июля на казанской "Ак Барс Арене" состоится матч за Суперкубок России, который начнется в 17:00 по московскому времени. Трофей разыграют между собой действующий чемпион России петербургский "Зенит", который в прошедшем сезоне завоевал этот титул в пятый раз подряд, и действующий обладатель Кубка страны столичный ЦСКА, выигравший в сезоне-2022/2023 также и серебряные медали национального первенства.
Ранее как "Зенит", так и ЦСКА по 7 раз выигрывали Суперкубок России, что является национальным рекордом. Сине-бело-голубые являются действующими обладателями этого трофея.
Непомнящий - о Суперкубке: нас ждет матч двух лучших клубов России. Не назвал бы "Зенит" фаворитом против ЦСКА
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между "Зенитом" и ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"