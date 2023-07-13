- Мне кажется, что сейчас команде нужен центральный защитник. Если эту позицию закрыть качественным игроком, то в теории "Спартак" сможет побороться с "Зенитом" за чемпионство. Но важно уточнить, что "Спартак" сможет претендовать на титул, если сможет поставить игру команды. Просто купить хорошего напарника для Джикии будет мало. Если Абаскаль построит командную игру и появится качественный центральный защитник, то тогда я не удивлюсь, если "Спартак" навяжет борьбу "Зениту", - передает слова Гладилина "РБ Спорт".
В прошедшем сезоне помимо капитана "Спартака" 29-летнего центрального защитника Георгия Джикии в центре обороны красно-белых играли также 27-летний Никита Чернов, 23-летний Павел Маслов, 23-летний парагваец Алексис Дуарте и 21-летний опорный полузащитник Руслан Литвинов. Под руководством 34-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля "Спартак" набрал 54 очка в 30 матчах Российской премьер-лиги, что позволило команде занять итоговое третье место, отставание от ставшего чемпионом петербургского "Зенита" составило на финише сезона 16 очков.
Гладилин: для борьбы с "Зенитом" "Спартаку" нужен защитник. Но просто купить хорошего напарника Джикии будет мало
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин высказал мнение о том, чего не хватает красно-белым для борьбы за чемпионство.
Фото: РПЛ