Защитник "Сочи" Миладинович больше не считается легионером в России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал результаты заседания комитета по статусу игроков, где были рассмотрены заявления нескольких клубов о изменении легионерского статуса иностранных футболистов.



Фото: Championat.com

Одним из решений РФС стало признание отсутствия статуса "легионер" у сербского защитника "Сочи" Ивана Миладиновича. Миладинович играет в России с 2018 года и является игроком "Сочи". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.



Футболист получил российский паспорт. Благодаря этому он больше не будет считаться легионером.



Также статус "легионера" потеряли Егор Борисов ("Крылья Советов"), Андрей Трофимов ("Звезда") и Кирилл Сечкин ("Звезда").