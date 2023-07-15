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Малафеев — о Суперкубке: думаю, "Зенит" добавит в музей очередной трофей

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Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев считает, что команда из Санкт-Петербурга обыграет ЦСКА в матче за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно же, я буду болеть за "Зенит". Думаю, что и в этот раз у команды получится добавить в музей клуба очередной трофей", — сказал Малафеев.

"Зенит" выиграл три последних Суперкубка России, теперь у команды таковых в коллекции семь штук. У ЦСКА столько же Суперкубков России, это самые титулованные команды в истории турнира.

Матч между ЦСКА и "Зенитом" пройдёт на "Ак Барс Арене" в Казани — стадионе, который в этом году изначально должен был принимать Суперкубок УЕФА. Однако этот матч у Казани забрали из-за международной ситуации.

Источник: "РБ Спорт".


Суперкубок России Малафеев ЦСКА Зенит
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