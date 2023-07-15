"Конечно же, я буду болеть за "Зенит". Думаю, что и в этот раз у команды получится добавить в музей клуба очередной трофей", — сказал Малафеев.
"Зенит" выиграл три последних Суперкубка России, теперь у команды таковых в коллекции семь штук. У ЦСКА столько же Суперкубков России, это самые титулованные команды в истории турнира.
Матч между ЦСКА и "Зенитом" пройдёт на "Ак Барс Арене" в Казани — стадионе, который в этом году изначально должен был принимать Суперкубок УЕФА. Однако этот матч у Казани забрали из-за международной ситуации.
Источник: "РБ Спорт".
Малафеев — о Суперкубке: думаю, "Зенит" добавит в музей очередной трофей
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев считает, что команда из Санкт-Петербурга обыграет ЦСКА в матче за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"