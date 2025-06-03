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Президент РПЛ Алаев прокомментировал судейство в матчах "Ахмата" с "Уралом"

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал судейство в переходных матчах "Урал" - "Ахмат".
Фото: ФК "Урал"
"На тему судейства меня не вытащите (улыбается). Мне судейство в этих матчах не понравилось", - цитирует Алаева "Чемпионат".

Напомним, что в первом переходном матче "Урал" - "Ахмат" (2:1) главный арбитр встречи Кирилл Левников удалил с поля полузащитника уральцев Фаниля Сунгатулина, но после видеопросмотра изменил решение. В той же встречи арбитр не назначил пенальти в ворота грозненцев, несмотря на рекомендацию ВАР.

В ответной встрече, которая завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ахмата", Сергей Иванов отменил забитый мяч "Урала", а также назначил одиннадцатиметровый удар в ворота "шмелей".

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