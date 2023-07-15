По сведениям источника, за 23-летнего полузащитника сборной Армении "Рубин" готов заплатить 711 тысяч евро, однако "Урарту" просит 1,3 миллиона. Стороны ведут переговоры, но они усложняются из-за подобной разницы в цене.
Рыночная стоимость Иву оценивается порталом Transfermarkt в 450 тысяч евро, он успел провести четыре матча в составе сборной Армении.
Отметим, что "Рубин" начнёт новый сезон Российской Премьер-Лиги матчем с "Локомотивом" на выезде. Он состоится 22 июля.
Источник: Sport24.
Sport24: "Рубин" готов заплатить 711 тысяч евро за Иву, "Урарту" просит 1,3 млн
Казанский "Рубин" ведёт переговоры с армянским клубом "Урарту" о переходе Угочукву Иву.
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