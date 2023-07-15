– Можно ли назвать "Зенит" безоговорочным фаворитом? Нет, у команд равные шансы на победу. У "Зенита" есть определенные проблемы с составом. Например, отсутствует Родригао, нет Вендела, не так ярок Малком, Клаудиньо травмирован. Наверное, у Семака болит голова из-за выбора 11 лучших на этот матч. Интересно, по какой схеме команда сыграет в обороне. ЦСКА - хорошая рабочая команда с тренером прагматиком. Федотов хорошо знает слабые стороны "Зенита", – передает слова Стрепетова "Евро-Футбол".
Сегодня, 15 июля 2023 года, город Казань примет на своей "Ак Барс Арене" матч за Суперкубок России. В рамках него петербургский "Зенит" сыграет против московского ЦСКА. Обслужит предстоящую встречу бригада рефери Сергея Карасева. Начало данной игры запланировано на 17:00 (по столичному времени).
Петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России по футболу. В сезоне 2022-2023 команда Сергея Семака в очередной раз завоевала золотые медали РПЛ, выиграв пятый титул кряду. Московский ЦСКА в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги финишировал на второй строчке в турнирной таблице. "Армейцы" стали серебряными призерами турнира, показав свой лучший результат за пять последних лет. При этом именно подопечные Владимира Федотова стали победителями Кубка России. В Суперфинале этого соревнования красно-синие в серии пенальти одержали викторию над "Краснодаром".
Стрепетов: "Зенит" нельзя назвать безоговорочным фаворитом в матче с ЦСКА. У петербуржцев есть проблемы
Экс-футболист петербургского "Зенита" Алексей Стрепетов высказался о шансах сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России против московского ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"