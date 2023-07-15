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Семин - о матче за Суперкубок: серия пенальти - это лотерея. Нельзя сказать, что Кержаков переиграл Акинфеева

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Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал итоги серии пенальти в матче за Суперкубок России "Зенит" - ЦСКА (0:0, пен. 5:4).
Фото: РФС
- Нельзя сказать, что Кержаков переиграл Акинфеева в серии пенальти - это лотерея. Ренан издевательски забил пенальти? Почему же? Он уверенный в себе молодой человек. Он так бьет и забивает, потому что вратари гадают при ударах. Он очень уверенно пробил, - передает слова Семина Metaratings.ru.

"Зенит" стал обладателем Суперкубка России-2023 благодаря победе в серии пенальти над московским ЦСКА (счет в серии 5:4) после ничьей 0:0 в основное время игры. Голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков отразил два послематчевых 11-метровых, вратарь красно-синих Игорь Акинфеев - один 11-метровый. Победный пенальти 19-летний центральный защитник "Зенита" Роберт Ренан реализовал, применив удар "паненка".


Суперкубок России Зенит ЦСКА Кержаков М Акинфеев Ренан Семин
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