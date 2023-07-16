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Сутормин: если Фернандес будет в хороших кондициях, то он усилит "Зенит"

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Полузащитник петербургского "Зенита" Алексей Сутормин высказался о потенциальном трансфере защитника Марио Фернандеса в стан сине-бело-голубых.
Фото: "Чемпионат"
– Марио Фернандес — очень сильный футболист. Посмотрим, в каком состоянии сейчас находится Марио. Все знают, как он может играть. Если в хороших кондициях, то, конечно, усилит "Зенит", — передает слова Сутормина "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший защитник московского ЦСКА Марио Фернандес подписал контракт с петербургским "Зенитом". По сведениям издания Sport24, сине-бело-голубые заключили согласно с бразильским футболистом до 30 июня 2025 года. Ожидается, что завтра, 17 июля 2023 года, состоится официальная презентация Фернандеса в "Зените".


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