- Матч получился достаточно интересным. Жаль, что не увидели забитые мячи в основное время. Если говорить по игре, то ЦСКА был интереснее. Наверное, они и были ближе к победе. Но для победы в основное время нужно было забить, а здесь уже был звездный час вратаря "Зенита" Кержакова. Он отлично справился с моментами, которые возникали у ворот "Зенита", а затем закрепил всё это в серии пенальти. Вратарская победа. Отличный разогрев к старту нового сезона. В Суперкубке ЦСКА серьезно заявил о своих претензиях на борьбу за чемпионство в РПЛ, - передает слова Нигматуллина "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга стал обладателем Суперкубка России-2023, победив в серии послематчевых 11-метровых ударов московский ЦСКА. Основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0, при этом сине-бело-голубые ни разу не смогли пробить в створ ворот "армейцев", в то время как голкипер действующих чемпионов Михаил Кержаков выручил свою команду в нескольких опасных эпизодах. Определившая обладателя трофея серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу "Зенита", при этом Кержаков отразил в послематчевой серии два удара из шести, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев - один удар из шести.
Нигматуллин - о Суперкубке: вратарская победа "Зенита", звездный час Кержакова. ЦСКА заявил о претензиях на чемпионство
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал итоги матча за Суперкубок России "Зенит" - ЦСКА (0:0, пен. 5:4).
Фото: РФС