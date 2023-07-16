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Защитник "Факела" Брызгалов: главное качество Евсеева - уверенность в себе. Она передается и команде

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Защитник "Факела" Сергей Брызгалов назвал главное качество наставника команды Вадима Евсеева.
Фото: ФК "Факел"
"Какое главное качество у Евсеева, как у тренера? Уверенность в себе. Это было и у других тренеров. Однако у Вадима Валентиновича выделяется эта уверенность, которая передается и команде", - цитирует Брызгалова "Матч ТВ".

"Факел" завершил минувший сезон на 14-й строчке в турнирной таблице, сохранив прописку в российской Премьер-лиге лишь в переходных матчах против Енисея (1:0, 2:0). Новый сезон воронежский клуб начнет 23 июля выездной встречей с "Ростовом".

Напомним, Вадим Евсеев был назначен главным тренером "Факела" 1 мая. Под его руководством команда сыграла 7 матчей, в которых одержала 5 побед и 2 раза проиграла.


Брызгалов Евсеев Факел
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