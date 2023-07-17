"Является ли Фернандес усилением для "Зенита"? Еще один конкурент (улыбается), его общий уровень — это топ", — сказал Круговой.
25-летний Круговой — воспитанник "Зенита". Он провёл всю карьеру в петербуржском клубе, за исключением 2018-2020 годов, когда Круговой выступал за "Уфу". Вместе с "Зенитом" защитник выиграл три чемпионата и четыре Суперкубка России. Контракт между сторонами истекает в конце текущего сезона.
Источник: "Российская газета".
Круговой — о Фернандесе: его общий уровень — это топ
Защитник "Зенита" Данил Круговой прокомментировал переход в команду защитника Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"