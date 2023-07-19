- Цели хорошие. Такие и должен ставить себе "Локомотив". С приходом нового главного тренера команда хорошо провела оставшуюся часть сезона. Это позволяет с оптимизмом смотреть на старт нового чемпионата. Надеюсь, "Локомотив" в этом сезоне будет только сильнее, вклинится в борьбу за медали и составит конкуренцию "Зениту" в том числе.
Напомним, вчера, 18 июля стали известны главные цели столичного "Локомотива" на сезон-2023/24. Руководство "железнодорожников" ожидает от команды борьбы за медали в российской Премьер-Лиге и выхода в финал Кубка России.
В прошедшем сезоне "Локомотив" финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах. В весенней части чемпионата страны подопечные Михаила Галактионова потерпели всего одно поражение, дважды сыграли вничью и одержали десять побед.
Источник: "СЭ"
Нигматуллин: "Локомотив" в этом сезоне вклинится в борьбу за медали и составит конкуренцию "Зениту"
Экс-голкипер московского "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал цели "красно-зеленых" в новом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"