– Могу ли я перейти в "Зенит"? Давайте говорить так — в нашем футболе в последние месяцы происходит достаточно интересных и обсуждаемых событий. Оказывается, такое в футболе бывает. Но каждый случай индивидуален, – передает слова Джикии "РБ Спорт".
29-летний Георгий Джикия выступает в составе московского "Спартака" с января 2017 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года (стороны могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию еще на один сезон). Вместе со столичным клубом защитник сборной России завоевал в общей сложности три трофея. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джикии в 7,50 млн евро.
Джикия – на вопрос о возможном переходе в "Зенит": такое в футболе бывает
Капитан и защитник московского "Спартака" Георгия Джикия ответил на вопрос о возможном переходе в стан петербургского "Зенита".
Фото: "Матч ТВ"