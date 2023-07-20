– Считаю, что "Спартак" станет основным конкурентом для "Зенита" в борьбе за призовые места. Вряд ли, конечно, москвичи смогут взять чемпионство, но за призы можно бороться. Если руководство не придумает опять кого-то убрать или поменять, как это обычно и бывает в "Спартаке", то красно-белые поборются за второе место, — цитирует Наумова "Советский спорт".
В прошлом сезоне Российский Премьер-Лиги петербургский "Зенит" занял первую строчку в турнирной таблице. Клуб с берегов Невы в пятый раз подряд завоевал чемпионский титул РПЛ. Московский "Спартак", в свою очередь, занял третье место.
Новый сезон чемпионата России по футболу стартует уже на этой неделе. Петербургский "Зенит" 22 июля в первом туре соревнования в гостях сыграет против нижегородского "Пари НН". Московский "Спартак" 23 июля начнет турнир домашнем поединком против "Оренбурга".
Наумов: "Спартак" станет основным конкурентом для "Зенита" в новом сезоне
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов ответил на вопрос о том, кто может составить конкуренцию петербургскому "Зениту" в новом сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"