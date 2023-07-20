– В предстоящем сезоне "Зениту" будет очень сложно защитить титул. Почему? Игрокам может не хватить мотивации. Судите сами, пять чемпионств подряд. Победы рано или поздно приедаются. Нужны новые качественные футболисты, голодные до трофеев. В матче за Суперкубок команда Семака лишь отдаленно напоминала тот "Зенит", который с ощутимым преимуществом брал чемпионство за чемпионством, – передает слова Газзаева "СЭ".
В сезоне 2022-2023 санкт-петербургский набрал 70 баллов, проведя 30 матчей в Российской Премьер-Лиге. Благодаря данному показателю сине-бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Таким образом, коллектив Сергея Семака сумел в пятый раз подряд стать победителем отечественного первенства. Отметим, что этим летом команда с берегов Невы также успела выиграть Суперкубок России. В матче за трофей сине-бело-голубые одолели московский ЦСКА (0:0, по пенальти 5:4).
Новый сезон чемпионата России по футболу начинается для петербургского "Зенита" в субботу, 22 июля 2023 года. В это-то день команда Сергея Семака пожалует в гости в Нижний Новгород, чтобы в первом туре турнира сыграть с местным "Пари НН".
Газзаев: в предстоящем сезоне "Зениту" будет очень сложно защитить чемпионский титул в РПЛ
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о чемпионских перспективах петербургского "Зенита" в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
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