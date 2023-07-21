По мнению эксперта, "Спартак" может навязать борьбу "Зениту", который побеждал в чемпионате страны на протяжении пяти сезонов подряд.
"Спартак" должен считаться одним из фаворитов, должен навязать борьбу "Зениту". Но меня смущает, насколько команда была разной в прошлом сезоне. Весной она была слабая, а осенью - мощная. Загадка - какой мы увидим "Спартак" сейчас", - цитирует Журавеля "Матч ТВ".
Также эксперт заявил, что главному тренеру "Спартака" Гильермо Абаскалю стоит остановиться на каком-то стартовом сочетании.
Тимур Журавель: какой "Спартак" мы увидим сейчас - загадка
Комментатор Тимур Журавель высказался о чемпионской гонке в новом сезоне РПЛ.
Фото: SportExpress