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Тимур Журавель: какой "Спартак" мы увидим сейчас - загадка

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Комментатор Тимур Журавель высказался о чемпионской гонке в новом сезоне РПЛ.
Фото: SportExpress
По мнению эксперта, "Спартак" может навязать борьбу "Зениту", который побеждал в чемпионате страны на протяжении пяти сезонов подряд.

"Спартак" должен считаться одним из фаворитов, должен навязать борьбу "Зениту". Но меня смущает, насколько команда была разной в прошлом сезоне. Весной она была слабая, а осенью - мощная. Загадка - какой мы увидим "Спартак" сейчас", - цитирует Журавеля "Матч ТВ".

Также эксперт заявил, что главному тренеру "Спартака" Гильермо Абаскалю стоит остановиться на каком-то стартовом сочетании.


Спартак Журавель
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