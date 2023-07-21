— Начали матч с преимуществом, играли неплохо, но пропустили гол и на какое-то время отдали инициативу. Второго мяча тоже можно было бы избежать. Но надо отдать должное "Краснодару", хорошая команда. Паниковать пока рано, это первый тур. Футбол, который ставит Личка, подразумевает риск, и сегодня были ошибки, – передает слова Смолова "Матч ТВ".
Сегодня, 21 июля 2023 года, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" был проведен один из матчей первого тура чемпионата России по футболу (2023-2024). В рамках него местное "Динамо" сыграло против "Краснодара". Хозяева потерпели поражение со счетом 1:3. Минувший поединок стал дебютным для Марцела Лички на посту главного тренера бело-голубых. Чешский специалист стал рулевым динамовцев этим летом (с ним был подписан контракт по схеме "1+1+1").
Смолов: паниковать пока рано, это первый тур. Футбол Лички подразумевает риск, и сегодня были ошибки
Форвард московского "Динамо" Федор Смолов прокомментировал поражение своей команды от "Краснодара" (1:3) в первом туре нового сезона чемпионата России.
Фото: РИА Новости