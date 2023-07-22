– Интрига жива! Понятно, что "Зенит" — серьезный клуб с большими возможностями. Но не Боги горшки обжигают. При определенных раскладах и питерцы могут оступиться, — передает слова Мартыновича "СЭ".
На протяжении последних пяти сезонов в Российской Премьер-Лиге чемпионство стабильно празднует петербургский "Зенит". В минувшем розыгрыше чемпионата страны сине-бело-голубые набрали 70 очков за 30 туров. Они опередили своего ближайшего конкурента, коим оказался московский ЦСКА, на 12 очков.
Сегодня, 22 июля 2023 года, петербургский "Зенит" возьмет старт в новом сезоне чемпионата России. В первом туре соревнования сине-бело-голубые в гостях сыграют против нижегородского "Пари НН".
Мартынович: интрига в РПЛ жива. "Зенит" — клуб с большими возможностям, но он может оступиться
Капитан казанского "Рубина" Александр Мартынович заявил о том, что не стоит приписывать футболистам петербургского "Зенита" статус победителей нового розыгрыша РПЛ на старте сезона.
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