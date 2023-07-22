"Тут важно, как команда вкатится в чемпионат. Если начнет в первом туре с победы, будет все хорошо, на позитивном эмоциональном фоне", — сказал Машкарин.
Отметим, что в первом матче Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА сыграет на выезде с "Уралом" в Екатеринбурге. Команду из Екатеринбурга тренирует бывший тренер армейцев Виктор Гончаренко, работавший в команде с 2016 по 2021 год.
В прошлом сезоне ЦСКА занял в чемпионате России второе место.
Источник: "РБ Спорт".
Ветеран ЦСКА Машкарин: важно, как команда вкатится в чемпионат. Если начнет с победы, будет все хорошо
Бывший полузащитник ЦСКА Денис Машкарин, ныне работающий селекционером московского клуба, поделился ожиданиями от старта сезона команды.
Фото: ПФК ЦСКА