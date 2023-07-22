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Российская премьер-лига

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ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
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РубинНе начат
П1 1.9X 4П2 4.1
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П1 2.3X 3.65П2 3.2
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Ветеран ЦСКА Машкарин: важно, как команда вкатится в чемпионат. Если начнет с победы, будет все хорошо

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Бывший полузащитник ЦСКА Денис Машкарин, ныне работающий селекционером московского клуба, поделился ожиданиями от старта сезона команды.
Фото: ПФК ЦСКА
"Тут важно, как команда вкатится в чемпионат. Если начнет в первом туре с победы, будет все хорошо, на позитивном эмоциональном фоне", — сказал Машкарин.

Отметим, что в первом матче Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА сыграет на выезде с "Уралом" в Екатеринбурге. Команду из Екатеринбурга тренирует бывший тренер армейцев Виктор Гончаренко, работавший в команде с 2016 по 2021 год.

В прошлом сезоне ЦСКА занял в чемпионате России второе место.

Источник: "РБ Спорт".


ЦСКА
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