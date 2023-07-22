– ЦСКА к нам по поводу возвращения Щенникова не обращался. Если клуб обратится, то рассмотрим предложение. Пока будущее Георгия не комментирую, – передает слова Metaratings.
Отметим, что у московского ЦСКА на старте нового сезона Российской Премьер-Лиги возникла серьезная проблема с линией обороны. В лазарете находятся защитники Игорь Дивеев, Илья Агапов и Виллиан Роша.
32-летний Георгий Щенников в настоящее время является свободным агентом. Российский защитник выступал за московский ЦСКА до лета текущего года. Он покинул стан "армейцев" в связи с истечением срока контракта. Вместе с красно-синими фулбэк завоевал 11 трофеев.
Агент – на вопрос о возвращении Щенникова в ЦСКА: если клуб обратится к нам, то рассмотрим предложение
Сергей Пушкин, агент бывшего защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о возможном возвращении своего клиента в стан "армейцев".
Фото: "Матч ТВ"