— Игра была тяжелая, мы это ожидали. Легких игр в РПЛ не бывает, но я бы не сказал, что игра была равной даже до удаления. Думаю, мы бы и без удаления дожали бы. Счет закономерный, но нужно играть еще лучше.
22 июля 2023 года петербургский "Зенит" провел выездной поединок против нижегородского "Пари НН" в первом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:0. Отметим, что на 50 минуте встречи клуб из Нижнего Новгорода заработал удаление – защитник Виктор Александров получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Именно после того, как хозяева остались в меньшинстве, клуб из Санкт-Петербурга забил два своих мяча. В их составе дублем отметился форвард Матео Кассьерра.
Источник: "Матч ТВ"
Полузащитник "Зенита" Бакаев: мы бы и без удаления дожали бы "Пари НН"
Полузащитник сборной России и петербургского "Зенита" Зелимхан Бакаев прокомментировал победу своей команды в стартовом туре РПЛ над нижегородским "Пари НН" (2:0).
Фото: ФК "Зенит"