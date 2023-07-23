"Не верю, что "Зенит" сможет пройти сезон без поражений. Это довольно легко читается. Ни одна команда не может этого сделать", — сказал Петржела.
Отметим, что "Зенит" становился чемпионом России последние пять сезонов, однако ещё ни разу коллектив Сергея Семака не смог пройти сезон без поражений. Минимальное число поражений за сезон у петербуржцев — два. Таких случаев было два в пяти чемпионских сезонах.
Источник: "Спорт-экспресс".
Петржела: не верю, что "Зенит" сможет пройти сезон без поражений, этого не сделает ни одна команда
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что команда из Санкт-Петербурга не сможет пройти сезон РПЛ без поражений.
Фото: ФК "Зенит"