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ТюменьЗавершен
Енисей
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ЛенинградецЗавершен
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2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Волгарь
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Сокол
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Шинник2 тайм
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Петржела: не верю, что "Зенит" сможет пройти сезон без поражений, этого не сделает ни одна команда

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Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что команда из Санкт-Петербурга не сможет пройти сезон РПЛ без поражений.
Фото: ФК "Зенит"
"Не верю, что "Зенит" сможет пройти сезон без поражений. Это довольно легко читается. Ни одна команда не может этого сделать", — сказал Петржела.

Отметим, что "Зенит" становился чемпионом России последние пять сезонов, однако ещё ни разу коллектив Сергея Семака не смог пройти сезон без поражений. Минимальное число поражений за сезон у петербуржцев — два. Таких случаев было два в пяти чемпионских сезонах.

Источник: "Спорт-экспресс".


Петржела Зенит
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