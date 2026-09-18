Вратари: Майкл Атата ("Икороду Сити"), Сэмюэл Джеймс (СИК, Финляндия), Стэнли Нвабали ("Чиппа Юнайтед", ЮАР).
Защитники: Кеннет Игбоке ("Энугу Рейнджерс"), Айзек Джеймс ("Алверка", Португалия), Бенджамин Фредрикс ("Брентфорд", Англия), Эммануэль Фернандес ("Рейнджерс", Шотландия), Виктори Акпе ("Базель", Швейцария); Брайт Осайи-Самуэль ("Бирмингем", Англия), Абдуллахи Бевене ("Баник Острава", Чехия).
Полузащитники: Вильфред Ндиди ("Бешикташ", Турция), Рафаэль Оньедика ("Айнтрахт", Германия); Чибузо Нвоко ("Фулхэм", Англия), Стивен Майкл ("Вендсиссел", Дания), Игор Уилфред ("Кристиансунн", Норвегия), Ридван Абдулрасак ("Аль-Васл", ОАЭ), Сулейман Мубарак ("Славия", Чехия), Адереми Адеойе ("Икороду Сити").
Нападающие: Келечи Ихеаначо ("Бурсаспор", Турция), Мозес Симон ("Париж", Франция), Акор Адамс ("Венеция", Италия), Петер Эдокполор ("Бенфика", Португалия), Абубакар Умар ("Фамаликао", Португалия), Абдуллахи Умар ("Градец-Кралове", Чехия).
Сборная России сыграет с национальной командой Нигерии 6 октября, товарищеская встреча состоится в Нижнем Новгороде. В последний раз команды встречались в июне 2025 года - игра завершилась со счетом 1:1.
Сборная Нигерии опубликовала заявку на матч с Россией. Осимхен не сыграет
Стал известен состав сборной Нигерии на товарищеский матч с Россией.
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