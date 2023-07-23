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Карпин – о победе над "Факелом": когда повели 2:1, перестали играть так, как было ранее – это нервирует

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу южан в стартовом туре Российской Премьер-Лиги над воронежским "Факелом" (2:1).
Фото: ФК "Ростов"
— Где-то до 60 минуты игра была очень хорошая. Да, пропустили непонятный гол — два раза соперник до нашей штрафной дошел за первый час игры. После 60 минуты было все, что мы видели. Нервирует то, что когда повели 2:1, перестали играть так, как было до этого. Последними минутами мы не довольны.

В воскресенье, 23 июля 2023 года, "Ростов" взял старт в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги (2023-2024). Команда Валерия Карпина провела домашний матч против воронежского "Факела". Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу южан. Гости на 17 минуте усилиями Евгения Маркова сумели выйти вперед. Однако хозяева перевернули ход встречи. Сначала на 39 минуте Максим Осипенко восстановил равновесие на табло, а на 56 минуте Роман Тугарев принес ростовчанам викторию.

Источник: "Матч ТВ"


Факел Ростов Карпин
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