"Спартак" - мой прошлый клуб, поэтому всегда есть дополнительная сверхмотивация играть против них. Есть ли желание вернуться? Думаю, каждый игрок хочет попасть в топ-клубы, как "Спартак" и другие", - цитирует Оганесяна Sport24.
Степан Оганесян, играющий на позиции правого форварда, провел прошлый сезон на правах аренды из московского "Спартака" в "Оренбурге". Этим летом оренбуржцы выкупили права на 21-летнего вингера. Стороны заключили контракт до конца июня 2026 года. Оганесян сыграл за оренбургский клуб 24 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним голевым ассистом.
Напомним, вчера, 23 июля "Спартак" обыграл на своем поле "Оренбург" в рамках 1-го тура РПЛ. Оганесян провел на поле 45 минут и не отличился результативными действиями.
Нападающий "Оренбурга" Оганесян: "Спартак" - мой прошлый клуб. Всегда есть сверхмотивация играть против них
Бывший вингер "Спартака", ныне выступающий за "Оренбург", Степан Оганесян признался, что всегда играет с дополнительной мотивацией против своего бывшего клуба.
Фото: "Чемпионат"