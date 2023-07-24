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Гендиректор "Спартака": Мозес - один из лучших игроков основы. Но мы пока не общались насчет продления контракта

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Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев рассказал, что клуб пока не вел переговоров о новом контракте с полузащитником Виктором Мозесом.
Фото: РИА Новости
"Пока не общались с Мозесом насчет продления контракта. Но будем смотреть и следить за игрой. Сейчас мы на него рассчитываем. Он один из лучших игроков основы. Что будет в будущем - посмотрим", - цитирует Малышева "СЭ".

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес перебрался в "Спартак" осенью 2020 года, перейдя на правах годичной аренды из лондонского "Челси". Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста. Действующий контракт Мозеса рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне 32-летний игрок провел за "красно-белых" 11 матчей и отличился двумя забитыми голами.


Мозес Спартак Малышев
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