"Думаю, Медина даже не знал, что я играл в ЦСКА. Сказал, что я тоже был в такой ситуации. Может, она не совсем похожа, ведь я перешел не напрямую", — сказал Чернов.
26-летний Хесус Медина был футболистом ЦСКА с января 2022 года. В тот месяц клуб завершил его подписание на правах свободного агента. Ранее парагваец играл за клуб МЛС. В июле 2023 года было объявлено о переходе Медины в "Спартак". Сообщалось, что красно-белые заплатили за его переход шесть миллионов евро одним траншем. Медина подписал контракт на три сезона.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Чернов: сказал Медине, что я тоже был в такой ситуации. Однако я не переходил из ЦСКА в "Спартак" напрямую
Защитник "Спартака" Никита Чернов вспомнил, как поприветствовал в команде полузащитника Хесуса Медину.
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