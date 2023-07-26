"Мне неизвестно, кто находится в каких-то шорт-листах. Пиняев — наш игрок. Считаю, некорректно сегодня вести разговоры о каких-то шорт-листах. Если у кого-то есть предложение, то по всем футбольным правилам клуб должен выйти на клуб", — сказал Нагорных.
Ранее сообщалось, что 18-летний Пиняев один из кандидатов на замену Малкома в "Зените". Бразильский легионер покидает команду и уходит в саудовский "Аль-Хиляль".
Пиняев стал игроком "Локомотива" в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. В 14 матчах за команду нападающий забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до декабря 2026 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Нагорных — о Пиняеве: Сергей — игрок "Локомотива". Некорректно сегодня вести разговоры о каких-то шорт-листах
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о будущем нападающего команды Сергея Пиняева.
Фото: СЭ