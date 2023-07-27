– Слышал об интересе европейских клубов к Сперцяну. Мое мнение — Эдуард сможет играть и в "Барселоне", и в мадридском "Реале". Он — уже готовый футболист для них. Сперцян готов к переезду в топ-5 лиг мира, он очень талантливый футболист.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может сменить клубную прописку. По слухам, игрок сборной Армении находится в сфере интересов команд из Нидерландов и Италии.
23-летний Сперцян является воспитанником "Краснодара". Текущее соглашение между полузащитником из Армении и российской командой рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эдуарда в 12 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Олусегун: Сперцян может играть и в "Барселоне", и в мадридском "Реале"
Футболист "Краснодара" Олакунле Олусегун прокомментировал слухи о том, что его одноклубник Эдуард Сперцян интересен ряду европейских клубов.
Фото: ФК "Краснодар"