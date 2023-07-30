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Кобелев: трансферы — это системные ошибки "Динамо". Люди в клубе не понимают, что такое футбол

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Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев оценил старт нового сезона Российской Премьер-Лиги в исполнении бело-голубых.
Фото: "Чемпионат"
– Я уже говорил, что необходимо менять состав, сейчас в составе "Динамо" нет лидера. Нужно было докупать игрока в центре поля, авторитетного игрока, который смог бы руководить во время игры. Вместо этого они взяли Дасу, который не нужен был. Трансферы — системные ошибки для клуба, люди не понимают, что такое футбол. После месяца работа обвинять Личку будет в корне неверно.

Московское "Динамо" не самым лучшим образом стартовало в новом розыгрыше чемпионата России по футболу. В первом туре соревнования бело-голубые дома потерпели поражение от "Краснодара" со счетом 1:3. Накануне, 29 июля, подопечные Марцела Лички во втором туре РПЛ сразились в гостях против самарских "Крыльев Советов". После первого тайма столичный клуб выигрывал с разницей в два мяча – 3:1. Однако после перерыва динамовцы упустили преимущество. Как итог, ничейный результат – 3:3.

Этим летом новым главным тренером московского "Динамо" был назначен Марцел Личка. Бело-голубые подписали соглашение с чешским специалистом по схеме "1+1+1".

Источник: Metaratings


Динамо Кобелев Личка Краснодар Крылья Советов
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