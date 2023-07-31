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Чернов: Медина и Бонгонда — прикольные и активные ребята. Неплохо общаемся

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Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о взаимодействии с новичками команды. Речь идёт о полузащитнике Хесусе Медине и нападающем Тео Бонгонда.
Фото: ФК "Спартак"
"В целом неплохо общаемся. Они прикольные ребята, активные", — сказал Чернов.

Отметим, что предыдущим клубом 26-летнего Медины был ЦСКА, за который он выступал с января 2022 по июль 2023 года. Вместе с московской командой парагвайский футболист выиграл Кубок России и серебряные медали РПЛ.

27-летний Бонгонда ранее выступал в составе испанского "Кадиса". Оба игрока подписали контракт на три года.

Источник: "Известия".


Чернов Медина Бонгонда Спартак
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