"В целом неплохо общаемся. Они прикольные ребята, активные", — сказал Чернов.
Отметим, что предыдущим клубом 26-летнего Медины был ЦСКА, за который он выступал с января 2022 по июль 2023 года. Вместе с московской командой парагвайский футболист выиграл Кубок России и серебряные медали РПЛ.
27-летний Бонгонда ранее выступал в составе испанского "Кадиса". Оба игрока подписали контракт на три года.
Источник: "Известия".
Чернов: Медина и Бонгонда — прикольные и активные ребята. Неплохо общаемся
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о взаимодействии с новичками команды. Речь идёт о полузащитнике Хесусе Медине и нападающем Тео Бонгонда.
Фото: ФК "Спартак"