"Во встрече с "Балтикой" многое зависит от того, как они будут играть в обороне... Конечно, первым номером "Балтика" играть не будет, но будет активно контратаковать", — сказал Радимов.
Отметим, что матч между "Спартаком" и "Балтикой" на "Открытие Банк Арене" состоится сегодня, 31 июля. Встреча пройдёт в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В первом туре "Спартак" на последних минутах вырвал победу у "Оренбурга" (3:2), "Балтика", вернувшаяся в РПЛ, проиграла "Сочи" (0:2).
Источник: "РБ Спорт".
Радимов: во встрече с "Балтикой" многое зависит от игры "Спартака" в обороне
Футбольный эксперт Владислав Радимов поделился ожиданиями от игры "Спартака" в матче с "Балтикой" в 2-м туре РПЛ.
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