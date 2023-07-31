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ЦСКА не подавал протест на судейство Безбородова в матче 2-го тура РПЛ с "Ахматом"

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Московский ЦСКА пока не направлял протест на работу судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым в матче 2-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: "Матч ТВ"
Об этом рассказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц. По его словам, на утро понедельника в комитет не поступало документов от "армейского" клуба с жалобами на судейство.

— На сегодняшний момент никакие заявления на протест не поступали, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

В матче 2-го тура РПЛ между "Ахматом" и ЦСКА, который состоялся накануне, арбитр Владислав Безбородов назначил рекордные 5 пенальти и удалил троих футболистов. Хет-трик нападающего "красно-синих" Федора Чалова с 11-метровой отметки принес гостям победу со счетом 3:2. По регламенту, у столичного клуба есть трое суток после финального свистка для того, чтобы подать протест в КДК РФС.

В заключительном матче 2-го тура 31 июля "Спартак" встретится на своем поле с "Балтикой". Новичок РПЛ вернулся в высший дивизион отечественного футбола впервые за 33 года.


КДК РФС Ахмат ЦСКА Безбородов
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