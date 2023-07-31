– Я остаюсь в "Краснодаре", на 100% сейчас сфокусирован на команде. Хочу быть максимально полезным и помочь клубу выигрывать трофеи, – приводит слова Олусегуна "РБ Спорт".
Год назад Олусегун перешел в "Краснодар" из болгарского "Ботева". В 25 матчах минувшего розыгрыша чемпионата России 21-летний нигериец записал на свой счет 5 голов и добавил к ним 2 ассиста. Действующее соглашение между сторонами действует до конца сезона-2025/26. Его рыночная стоимость оценивается в 2 млн евро.
В текущем розыгрыше РПЛ Олусегун дважды вышел на замену и успел отметиться голевым пасом. По итогам двух туров "Краснодар" является единоличным лидером таблицы чемпионата страны. "Быков" может догнать "Спартак" в случае сегодняшней победы в родных стенах над "Балтикой".
Олусегун: я остаюсь в "Краснодаре". На 100% сфокусирован на команде и хочу помочь клубу выигрывать трофеи
Форвард "Краснодара" Олакунле Олусегун рассказал о своих ближайших планах.
Фото: ФК "Краснодар"