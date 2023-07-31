– Владислав уже прибыл в Нижний Новгород. У него аренда на год с последующим правом выкупа. Когда было сказано, что надо искать аренду с правом выкупа или сразу продажу, мы обратились в несколько клубов – больше всех был заинтересован "Пари НН". Влад разговаривал с Личкой и руководством, сказали, не могут обещать игровое время. Выходить на 5–10 минут в этом возрасте – неправильно! Нужно всегда быть в тонусе, – приводит слова Орещука Sport24.
31 июля инсайдер Иван Карпов сообщил, что полузащитник "Динамо" Владислав Карапузов продолжит карьеру в "Пари Нижний Новгород". Отмечалось, что 23-летний россиянин перейдет в поволжскую команду на правах аренды. Договор предусматривает опцию выкупа за 40 млн рублей в том случае, если Карапузов появится на поле в 50% матчей "Пари НН". Ожидается, что новичок прибудет в расположение клуба и присоединится к тренировкам с командой во вторник, 1 августа.
В рамках 3-го тура чемпионата России "Пари НН" под руководством Сергея Юрана на выезде сыграет с "Краснодаром". Игра состоится 4 августа. Рыночная стоимость Карапузова оценивается в 700 тыс евро.
Агент: у Карапузова аренда в "Пари НН" на год с последующим правом выкупа. В "Динамо" ему не обещали игрового времени
Роман Орещук, агент полузащитника "Динамо" Владислава Карапузова, подтвердил трансфер своего клиента в "Пари НН" на правах аренды.
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