– Мы смотрим на все рынки – российский, латиноамериканский, африканский… Но ситуация такая, какая есть. Говорить подробно не хотел, чтобы еще больше не ухудшить ситуацию.
Агентская игра это или нет, но мне кажется, – да, нас несколько используют, зная, что "Спартак" активен на рынке. Информация о том, что мы в ком-то заинтересованы, подогревает ценность тех или иных игроков. Фамилии, которые я вижу в телеграм-каналах – дай бог, процентов 5 из них правдивы, – приводит слова Малышева "РБ Спорт".
"Спартак" – единственный клуб, который выиграл все три матча на старте текущего сезона. В минувший понедельник команда Гильермо Абаскаля одержала свою вторую победу в РПЛ, обыграв дома калининградскую "Балтику" (2:1) и поднявшись на вторую строчку в таблице чемпионата России. В первом туре Кубка страны "красно-белые" увезли победу из Краснодара с аналогичным счетом 2:1. В обеих играх москвичи пропустили голы в концовках.
Малышев – о трансферной кампании: нас используют, зная, что "Спартак" активен на рынке
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал о летней трансферной кампании клуба.
Фото: ФК "Спартак"