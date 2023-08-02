Харлачев: ВАР вводили, чтобы футбол стал более справедливым. Но до справедливости далековато

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Экс-полузащитник "Локомотива" Евгений Харлачев высказался о работе видеоарбитров в Российской премьер-лиге.
Фото: РПЛ
- ВАР сейчас везде. Да, его вводили, чтобы футбол стал более справедливым. Но почему-то в нашем чемпионате до справедливости далековато. Мы хотели оградить футбол от каких-то глупых ошибок наших судей, работающих в поле, а здесь получается, что ошибаются те, кто работает на ВАР, - передает слова Харлачева "МК".

Система видеопомощи рефери ВАР начала внедряться в Российской премьер-лиге с сезона-2018/2019 - после проведения Чемпионата мира-2018 в России. Начиная с сезона-2019/2020 почти на всех матчах национального чемпионата (исключая те матчей, на которых это невозможно по каким-либо техническим или организационным причинам) работают видеорефери, которые должны информировать главного арбитра о совершенных им ошибках в ключевых эпизодах.


ВАР РФС Харлачев
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